"طرق الشارقة" تعلن تعديل مواعيد مرور الشاحنات خلال شهر رمضان
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة عن تعديل مواعيد مرور الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك بشوارع الإمارة، ليصبح وقت المنع من الساعة (5:30 صباحاً حتى 9:30 صباحاً)، ومن الساعة (2:00 ظهراً حتى 7:00 مساءً).
يأتي ذلك بهدف تقليل الازدحامات المرورية نتيجة خروج الموظفين وطلبة المداراس، ويبقى الوضع كما هو عليه دون أي تعديلات على طريق الشيخ محمد بن زايد.
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