رئيس الدولة: الإمارات حريصة على ترسيخ قاعدة علاقاتها مع مختلف دول العالم

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

كما أدى اليمين القانونية أمام سموه سفير الدولة لدى ميانمار معتز عبدالله آل فهيم.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالسفراء خلال المراسم التي جرت في قصر البحر في أبوظبي، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، والعمل على دفع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولهم إلى الأمام في جميع المجالات، مؤكداً سموه أنهم سيجدون دعم مختلف الجهات المعنية في الدولة لتسهيل أعمالهم.

وأكد سموه أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ قاعدة علاقاتها مع مختلف دول العالم، والتي تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة بجانب العمل من أجل التنمية والازدهار، بما يعود بالخير على الجميع.

فقد تسلم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد كل من: سفير مملكة السويد فريدريك فلورين، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية سيدني ليون روميرو، وسفير المملكة العربية السعودية سلطان بن عبدالله العنقري، وسفير جمهورية سيشل جيرفيز مامو، وسفيرة جمهورية فنلندا تولا يوهانا إريولا، وسفير جمهورية الدومنيكان رينسو أنتونيو هيريرا فرانكو، وسفير المملكة المغربية أحمد التازي، وسفير بوركينافاسو سليمان كوناني، وسفير أستراليا رضوان جدوت، وسفير جمهورية غينيا سيكو شريفكي كامارا.

من جانبهم نقل السفراء إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات قادة دولهم وأمنياتهم الصادقة لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، معبرين عن سعادتهم بوجودهم في دولة الإمارات وحرصهم على تعزيز علاقات بلدانهم معها على جميع المستويات.

حضر المراسم الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ووزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ، ووكيل وزارة الخارجية خالد بالهول الفلاسي، وعدد من المسؤولين.