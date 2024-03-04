مصحوبة بـ"برق ورعد".. "الأرصاد": موجات أمطار متتالية وسريعة خلال منتصف الليل

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تزداد فرصة سقوط الأمطار تدريجياً على مناطق متفرقة من الدولة وتكون على شكل موجات متتالية وسريعة، وتكون بين المتوسطة والغزيرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً خاصة من منتصف الليل، حتى منتصف نهار الغد وقد يصاحبها سقوط بعض البرد على مناطق محدودة من شرق وشمال الدولة.

وأشار المركز إلى أن فرصة سقوط الأمطار تقل تدريجياً اعتبارا من مساء غدٍ، لافتاً إلى أن الطقس يكون مُغبراً وغائماً بوجه عام، مع استمرار سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، كما تبقى الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وبحسب المركز تقل كميات السحب والأمطار اعتباراً من الأربعاء المقبل، ليصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً جنوباً مع انخفاض في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية ليل الثلاثاء تكون معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، ويكون البحر متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي و في بحر عمان.