1200 عينة مسح لدخل وإنفاق الأسر في الفجيرة

أفاد مدير مركز إحصاء الفجيرة، الدكتور إبراهيم سعد، بأن المركز يجري مسحاً لـ1200 عينة أسر معيشية، تشمل الأسر المواطنة والمقيمة والجماعية على مستوى الإمارة، وذلك بهدف توفير مجموعة شاملة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من منظورين اقتصادي واجتماعي، إضافة إلى دراسة ظروف المعيشة ومستوياتها، والتغيرات الموسمية التي تؤثر في دخل الأسر وإنفاقها على مدار العام الكامل.

وأكد أن 20 موظفاً يجرون المسح بينهم 15 باحثاً وباحثة، وخمسة مشرفين، إذ يعد هذا المسح أداة مهمة لفهم أوضاع الأسر واحتياجاتها على مستوى الإمارة، ويساعد في توجيه السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية بشكل أفضل من خلال تحليل البيانات التي سيوفرها المسح، كما يُمكن المسؤولين وصنّاع القرار من تحديد المشكلات والتحديات التي تواجه الأسر، والعمل على إيجاد حلول فاعلة لها.

وأضاف سعد أن مسح دخل وإنفاق الأسر الذي يستمر لمدة عام كامل، سيسهم في توفير بيانات لاستخدامها في بناء المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وحساب متوسط الإنفاق والدخل السنوي للأسر والأفراد، وربط هذه المتوسطات بمتغيرات اجتماعية وديموغرافية وجغرافية مختلفة، وتوفير بيانات لحساب مؤشرات الفقر المختلفة، وتوفير بيانات عن الأرقام الخاصة بإعداد التوازن الغذائي المتعلق باستهلاك الفرد من السعرات الحرارية.

وذكر أن بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة، توفر المؤشرات اللازمة لتقييم مستوى الرفاه المعيشي للأسر والأفراد من خلال معرفة خصائص المسكن الذي تسكنه الأسرة، والسلع المعمرة المتوافرة لها، ونفقات الأسر على مختلف بنود الإنفاق، والتعرف إلى أنشطة القطاع غير المنظم كنشاط الزراعة داخل القطاع العائلي، والإنتاج الذاتي خارج المنشآت وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وأشار سعد إلى أن جميع البيانات الأسرية التي يتم الحصول عليها من خلال المسح ستحاط بسرية تامة، حيث سيتم استخدامها لتمكين رسم السياسات، ومساعدة صنّاع القرار على الوصول إلى فهم أفضل لاحتياجات وتحديات الأسر في الفجيرة، واتخاذ القرارات الصائبة والفاعلة، لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

ودعا مركز الفجيرة للإحصاء جميع الأسر للمشاركة والتعاون الإيجابي في مسح دخل وإنفاق الأسرة، وذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي تتضمن دعم رسم السياسات التنموية في مختلف المجالات في الإمارة، مؤكداً أهمية البيانات الحديثة والدقيقة التي سيقدمها المسح، حيث تعد هذه البيانات أساسية للمساعدة في التخطيط الاستراتيجي، وتحسين مستوى الرفاهية للمجتمع في الإمارة، كما يبرز المركز أيضاً دور القيادة الرشيدة في تعزيز هذه الجهود، وتحقيق الأهداف المحددة، لتعزيز الرفاهية والتنمية في إمارة الفجيرة.