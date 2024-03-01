حملة استطلاعية لتحسين حركة المرور في رأس الخيمة

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن إطلاق حملة استطلاعية لمختلف شرائح المجتمع، بهدف جمع بيانات ومعلومات حول خصائص النقل المستخدمة في الإمارة، وتتضمن الحملة إجراء مقابلات شخصية، وجمع البيانات المطلوبة في المنازل ومحطات الوقود ومراكز التسوّق ومطار رأس الخيمة، لتحديد التحديات الخاصة بالمرور وشبكة الطرق والحلول الملائمة لجعل طرق الإمارة أكثر راحة وأماناً.

وأوضحت دائرة بلدية رأس الخيمة أن «الحملة ستستمر حتى 26 مايو المقبل، وتأتي تماشياً مع الجهود التي تبذلها، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين البنية التحتية لمرافق النقل، وتعزير قطاع النقل الاستراتيجي، والالتزام بالاستدامة البيئية، بما يحقق مستهدفات رؤية رأس الخيمة المستقبلية الطموحة، الهادفة إلى جعلها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة»، مشيرة إلى أن الحملة تعكس التزام إمارة رأس الخيمة بتعزيز خصائص النقل الذكي والفاعل، وتوفير بنية تحتية متطوّرة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، والجذب السياحي، وتحقيق تقدم ملحوظ في قطاع النقل.

وقال مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، منذر بن شكر الزعابي، إن «إسعاد أفراد المجتمع وفهم احتياجاتهم يأتي ضمن أهم أولويات الدائرة، باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم جهود تحسين وتطوير خدمات النقل في رأس الخيمة، وانطلاقاً من ذلك ندعو أفراد مجتمعنا إلى التعاون والمشاركة في هذا الاستطلاع، بهدف تشكيل تجربة نقل أكثر راحة وأماناً لمجتمع وزوّار إمارة رأس الخيمة». وتوقع أن تشمل الاستطلاعات 2600 عينة من سكان إمارة رأس الخيمة، متضمنة 1300 عائلة و1300 فرد من فئات مختلفة.