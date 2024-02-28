«طرق دبي»: 80% من حجز مركبات الأجرة إلكترونياً خلال 4 سنوات

كشف مدير إدارة تخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عادل شاكري، عن خطة الهيئة لتحويل حجز مركبات الأجرة والليموزين من الشارع إلى الحجز الإلكتروني، بنسبة 80% خلال أربع سنوات، مشيراً إلى أن هناك مبادرات عدّة أقرتها الهيئة للوصول إلى تلك النسبة.

وقال شاكري لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نستهدف تحويل مركبات الأجرة في دبي من الحجز بالشارع إلى الحجز الإلكتروني، بنسبة 80% خلال أربع سنوات، وذلك بهدف تقليل حجز السيارات الوهمي، وتقليل إجمالي الكيلومترات المهدورة التي تمثل كُلفة كبيرة على الشركات، فضلاً عن تقليل التلوث البيئي، بحيث لا يتحرك السائق إلا إذا كان الحجز مضموناً».

وأضاف: «يمكن للمتعاملين الحجز عن طريق شركة (هلا)، وشركات الليموزين (أوبر) و(كريم)، إذ نسعى اليوم لتوفير التطبيقات الذكية، للإسهام في تسهيل الحجز»، مؤكداً أن متوسط الوقت المستغرق لوصول مركبات الأجرة إلى المتعاملين بعد طلبها عبر التطبيقات يبلغ 3.5 دقائق، وهو معدل ممتاز يساعد على تسريع الوقت وتقليل المجهود.

وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت آليات للتسويق والترويج للتحول إلى التطبيقات الذكية بدلاً من الشارع، بحيث تستهدف عدم تحريك السائق إلى أي مكان إلا إذا كان الحجز مؤكداً.

ولفت شاكري إلى أن عدد مركبات الأجرة الموجودة اليوم يغطي الاحتياجات، كما تتم إعادة الدراسة بشكل سنوي لمعرفة حجم الإقبال والمتوافر من المركبات ليلائم ذلك، موضحاً أن الهيئة حددت ست مبادرات لتعزيز الوصول إلى خطة التحوّل بنسبة 80%؛ أبرزها زيادة أعداد المركبات، بما يتناسب مع احتياجات العملاء، ووضع عدد مناسب يتواكب مع احتياجات الخدمة، ومن بين المبادرات أيضاً تخصيص 600 مركبة خاصة عبر تطبيق «هلا» في فترة الذروة، كما تم استحداث نظام التعرفة المرنة، والبحث عن خدمات حجز إضافية بجانب الموجودة في الإمارة.

وأشار إلى أن عدد مستخدمي مركبات الأجرة العام الماضي 2023 بلغ 189 مليون شخص.