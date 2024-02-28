رئيس الدولة: استقبلنا بصحبة أخي محمد بن راشد فريق المفاوضين ومكتب رئاسة "كوب28" والمنظمين

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً "استقبلنا، بصحبة أخي محمد بن راشد، فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر "كوب28" والمنظمين، وأشدنا بجهودهم وخبراتهم وعملهم الجاد في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، وتقديم صورة إيجابية عن الدولة وشعبها إلى العالم. الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لما فيه خير الكوكب ومصلحة أجيال المستقبل".

محمد بن زايد: استقبلنا، بصحبة أخي محمد بن راشد، فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر "كوب28" والمنظمين، وأشدنا بجهودهم وخبراتهم وعملهم الجاد في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، وتقديم صورة إيجابية عن الدولة وشعبها إلى العالم. الإمارات ماضية في التزامها بالعمل… pic.twitter.com/akmEmLOdTv — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 28, 2024