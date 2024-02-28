89.7 ألف كاميرا على طرق الشارقة.. و9% زيادة في عدد الرادارات     

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن ضبط مليون و128 ألفاً و895 غراماً من المواد المخدرة، وأربعة ملايين و554 ألفاً و189 قرصاً من المؤثرات العقلية، العام الماضي، فيما ارتفعت عمليات الضبط إلى 24.3%، وبلغ إجمالي قيمة المواد المضبوطة 115 مليوناً و370 ألفاً و887 درهماً.

وشملت جهود شرطة الشارقة لمكافحة المخدرات، التي عرضتها القيادة العامة خلال الملتقى الإعلامي الثامن، مساء أول من أمس، إغلاق أكثر من 1003 مواقع إلكترونية مرتبطة بترويج المخدرات، وإحباط أكثر من 600 محاولة لترويج المخدرات داخل الإمارة، إذ حققت نسبة 98.2%، في مجال مكافحة المخدرات وفق دراسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

وأوضحت شرطة الشارقة، أنها حققت العام الماضي انخفاضاً بنسبة 16% في معدل الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ معدل الاستجابة لحالات الطوارئ 3.39 ثوان، بنسبة انخفاض 26% عن عام 2022، التي بلغت 4.58 ثوان، لافتة إلى أنها استقبلت 2.035 مليون مكالمة عبر غرفة العمليات على الرقم 999، و421.3 ألف مكالمة على الرقم 901.

وأعلن القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، إطلاق الإطار الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة الشارقة 2024-2027، الذي ترتكز أهدافه على تحقيق الأمن والأمان، وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، ورفع الجاهزية لإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتحسين تجربة المتعامل، وتوفير خدمات مؤسسية وبنية تحتية رقمية، وتعزيز ممارسات الابتكار والجاهزية للمستقبل.

وكشف مدير إدارة الخدمات الإلكترونية، العقيد محمد الغزال، أن التحسينات في مجال الأمن تضمنت إضافة المزيد من الكاميرات الأمنية، وزيادة عددها إلى 89 ألفاً و772 كاميرا في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك كاميرات العرض المباشر وكاميرات ANPR التي تقرأ لوحات أرقام المركبات ورقمنتها في الوقت الفعلي.

بدوره، أكد مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد محمد علاي النقبي، نجاح نظام الخصم الدائم بنسبة 35% على المخالفات المرورية، وتم تجديد 242 ألف رخصة مركبة، بعد تسوية الغرامات المفروضة عليها، مشيراً إلى أن التخفيض أسهم في زيادة معدل تسويات الغرامات.

وفي إجابته عن سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول إجراءات التصدي للسائقين المتهورين، شدد على أن اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور تصدت للسرعات الزائدة من قِبل السائقين المتهورين، وأقرت حجز المركبة و23 نقطة مرورية وغرامة 3000 درهم، لافتاً إلى أن هناك زيادة في الرادارات التي تمت إضافتها على الطرق بواقع 9%.