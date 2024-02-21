«كوادر» تتيح شواغر وظيفية للمواطنين في عجمان

أتاحت منصة «كوادر»، التابعة لدائرة الموارد البشرية في عجمان، عدداً من الوظائف للمواطنين في جهات عدة، حكومية وخاصة بالإمارة، وطرحت مجموعة ماجد الفطيم 15 وظيفة شاغرة برواتب تراوح بين 5000 و6500 درهم، دون اشتراط خبرة، كما طرحت أيضاً 70 شاغراً لوظائف محاسب مبيعات، ومخازن، برواتب تراوح بين 5000 و10 آلاف درهم. وعرضت مدرسة الشويفات الدولية بعجمان، وظيفة مرشدة اجتماعية براتب يراوح بين 6000 و8000 درهم.

أما دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، فطرحت وظيفة مطوّر أنظمة موارد بشرية للمواطنين براتب يراوح بين 16 و20 ألف درهم، وطرحت الدائرة أيضاً وظيفة مدير قسم معلومات الموارد البشرية بخبرة تراوح بين أربع وست سنوات، وينتهي التقديم للوظيفة 17 مارس المقبل. وطرحت غرفة تجارة وصناعة عجمان عبر «كوادر»، وظيفة تنفيذي موارد بشرية لمواطني الدولة، واشترطت خبرة تراوح بين سنة وثلاث سنوات، وأتاحت الغرفة أيضاً وظيفة مستشار اقتصادي بخبرة تراوح بين سنتين وخمس سنوات، كما طرحت الغرفة وظيفة أخصائي بيانات بخبرة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وطرح مركز عجمان للإحصاء، وظيفة مستشار اقتصادي بخبرة تراوح بين ست و15 سنة.