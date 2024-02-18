«الشارقة للتعليم الخاص» تتيح للمدارس مرونة اختيار 4 أيام إجازة على مدار العام

اعتمدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص التقويم المدرسي للعامين الدراسيين (2024-2025) و(2025-2026)، وذلك لكل المناهج الدراسية، حيث وجّهت المدارس بتطبيقه، مع إعطائها مرونة في اختيار أربعة أيام إجازة على مدار العام الدراسي، تحددها إدارات المدارس حسب التقويم الخاص بها.

وذكرت الهيئة في تعميم وجّهته إلى المدارس أخيراً، أن العام الدراسي 2024-2025 يبدأ في 26 أغسطس المقبل، على أن تبدأ إجازة الشتاء في 23 ديسمبر من العام نفسه، بينما يعود الطلبة من إجازة الشتاء لبدء الفصل الثاني في السادس من يناير 2025، فيما تبدأ إجازة الربيع 24 مارس 2025، يعود بعدها الطلبة لبدء الفصل الثالث في السابع من أبريل 2025، بينما ينتهي العام الأكاديمي في الثالث من يوليو العام المقبل.

أما بخصوص العام الدراسي 2025-2026، فأوضحت الهيئة أن العام الدراسي يبدأ 25 أغسطس 2025، تعقبه إجازة الشتاء يوم 22 ديسمبر من العام ذاته، بينما يعود الطلبة من الإجازة لبدء الفصل الثاني في الخامس من يناير 2026، وتبدأ إجازة الربيع في 23 مارس 2026، ثم يعود الطلبة من الإجازة يوم 30 مارس، فيما ينتهي العام الأكاديمي في الثاني من يوليو 2026.

وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً للتقويم، فإن المدارس تُعطى المرونة باختيار أربعة أيام إجازة على مدار العام الدراسي، تحددها إدارة المدرسة حسب التقويم الخاص بها، وتلتزم المدارس بتحقيق الحد الأدنى لساعات التمدرس البالغة 1120 ساعة لكل عام دراسي.