رئيس الدولة‬⁩: ناقشت وأخي حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات الأخوية بين بلدينا وعملنا المشترك

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، العلاقات الأخوية ومستوى تطور التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": التقيت اليوم أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مملكة البحرين الشقيقة. ناقشنا مختلف أوجه العلاقات الأخوية بين بلدينا وعملنا المشترك من أجل تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام لما فيه الخير والتنمية والازدهار لشعبينا. خالص العزاء والمواساة إلى عائلة شهيد البحرين الذي ضحى بحياته مجسداً قيمنا المشتركة في دعم الأشقاء وتعزيز السلام في المنطقة والعالم.