أنور قرقاش: في أروقة القمة العالمية تجسد عمليا نهج الصداقة والتواصل وحسن الجوار الذي يقوده رئيس الدولة

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، "في أروقة القمة العالمية للحكومات تجسد عمليا نهج الصداقة والتواصل وحسن الجوار الذي يقوده رئيس الدولة، حضور دولي واسع مدفوع بمصداقية الإمارات، علاقات استراتيجية مع الهند ومزدهرة مع تركيا وشبكة مصالح مشتركة مع الشرق والغرب. بحكمة زايد ومحمد بن زايد نحو مزيد من التقدم والنماء".

في اروقة القمة العالمية للحكومات تجسد عمليا نهج الصداقة و التواصل و حسن الجوار الذي يقوده رئيس الدولة، حضور دولي واسع مدفوع بمصداقية الإمارات، علاقات استراتيجية مع الهند ومزدهرة مع تركيا وشبكة مصالح مشتركة مع الشرق والغرب.



بحكمة زايد ومحمد بن زايد نحو مزيد من التقدم والنماء. pic.twitter.com/X5JjDTKsxA — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 15, 2024