"طرق دبي" تنوه عن تأثر خدمة المترو في محطة "أون باسيف"

نشرت هيئة الطرق والمواصلات دبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "توتير" سابقاً، تنويهاً لمستخدي مترو دبي، قالت من خلاله "لمستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي، تعلن الهيئة عن تأثر خدمة المترو في محطة "أون باسيف" نظراً لصدور إنذار دخان من سكوتر كهربائي لأحد الركاب، ولسلامتكم، تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب من المحطة. شكراً على تعاونكم".

لمستخدمي الخط الأحمر ل#مترو_دبي، تعلن الهيئة عن تأثر خدمة المترو في محطة "أون باسيف" نظراً لصدور إنذار دخان من سكوتر كهربائي لأحد الركاب، ولسلامتكم، تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب من المحطة. شكراً على تعاونكم. — RTA (@rta_dubai) February 14, 2024