استطلاع عالمي للوزراء يضيء على مستقبل الحوكمة

شهدت القمة العالمية للحكومات 2024، نشر «بي دبليو سي الشرق الأوسط» نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء، الأول من نوعه، الذي سلط الضوء على آراء 50 وزيراً حكومياً من جميع أنحاء العالم، حول التحديات والفرص الرئيسة التي يواجهونها في تعزيز القيمة العامة والتأثير العام والحوكمة المستقبلية ككل.

وتتعاون بي دبليو سي الشرق الأوسط، إحدى كبرى شركات الخدمات المهنية في العالم، مع القمة العالمية للحكومات، منذ عقد من الزمن، في عرض الابتكارات الحكومية وأفضل الممارسات من خلال شراكتها المعرفية مع القمة. ودعمت الشركة منذ فترة طويلة «جائزة أفضل وزير في العالم» التي تقدّر التميز في الخدمة الحكومية.

ويتواصل التعاون مع القمة العالمية للحكومات في دورتها الـ11، من موقعها كمنصة عالمية للحكومات وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم، تجمع القادة والمبتكرين وصانعي السياسات والخبراء للتصدي المشترك للتحديات العالمية واستشراف مستقبل الحكومات.

وقال مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد يوسف الشرهان، «من المهم استطلاع الآراء حول المشهد الحالي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، لتشكيل حكومات المستقبل بشكل فعال». وتوفر الشراكة مع بي دبليو سي الشرق الأوسط ركيزة مهمة للقمة، حيث تقدم آراء وخبرات مهمة للمشاركين للاستفادة منها في نقاشاتهم. وتثري نتائج أول استطلاع عالمي للوزراء بالإضافة إلى التقريرين الصادرين ضمن فعاليات القمة، المناقشات التي ستجري خلال القمة وما بعدها.

وقال الشريك المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط في الشركة هاني أشقر: «بينما نمر عبر عصر من التغيير والاضطرابات العالمية غير المسبوقة، من الضروري أن تتطور حكوماتنا، لتوجيه المجتمعات نحو مستقبل رقمي مستدام. وتعد هذه القمة بمثابة منصة فريدة لقادة القطاعين العام والخاص، للالتقاء وتبادل الآراء وعرض التطورات والإعداد لغد جديد».

وعقدت بي دبليو سي الشرق الأوسط مؤتمراً صحافياً في يوم افتتاح القمة، أكدت فيه ضرورة تطور عمل الحكومات نحو مستقبل رقمي مستدام. وتناول المؤتمر موضوعات محورية، بما في ذلك دور الحلول التي تركز على مصلحة المواطن في التحول الحكومي، والآراء حول الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي في القطاع العام، بالإضافة إلى النتائج الرئيسة من الاستطلاع العالمي للوزراء.