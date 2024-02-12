مكتوم بن محمد: أطلقنا اليوم "منصة بنى للمدفوعات" لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، "منصة بنى للمدفوعات" لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أطلقنا اليوم "منصة بنى للمدفوعات" لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، والتي توفر حلول الدفع الحديثة للمدفوعات وفق أرقى معايير الامتثال الدولية.

ترسّخ المنصة أهمية تعزيز الشمول المالي، ودور نظم الدفع كركيزة أساسية للبنية التحتية للاقتصاد العربي، وتدعم جهود تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية.

وأضاف سموه قائلاً "دولة الإمارات مستمرة في دعم العمل على توحيد نظم البنى التحتية المالية في العالم العربي لتعزيز التنمية الشاملة فيه وتشكيل مستقبله".