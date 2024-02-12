رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد محمد المنصوري

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم واجب العزاء في شهيد الوطن، العقيد الركن محمد مبارك المنصوري من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها..وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الشهيد داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وأشاد سموه بمسيرة عطاء الشهيد محمد المنصوري في خدمة وطنه وشعبه والحفاظ على أمنه واستقراره.

رافق سموه، خلال زيارته مجلس العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.