اعتماد «خليفة الطبية» مركزاً للتميز في جراحة القلب للأطفال

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن اعتماد «مدينة الشيخ خليفة الطبية» مركزاً للتميز في جراحة القلب للأطفال. ويجسد الاعتماد تفوق «مدينة الشيخ خليفة الطبية» لما تتمتع به من إمكانات متطورة لتقديم خدمات رعاية القلب للأطفال والرضع، الذين يعانون أمراض القلب الخلقية والمضاعفات المرتبطة بها، إضافة إلى تميز فرقها الطبية المتخصصة على مدار الساعة وتفانيهم في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمرضى.

وحصلت «مدينة الشيخ خليفة الطبية» على درع مركز التميز ضمن احتفالية أُقيمت في مبنى «دائرة الصحة - أبوظبي» الرئيس، والتي شهدت تسليم درع التميز لـ«مدينة الشيخ خليفة الطبية» بحضور

رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، منصور إبراهيم المنصوري، ووكيل دائرة الصحة - أبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي، ورئيس الشؤون المؤسسية في شركة «بيورهيلث»، راشد سيف القبيسي، و الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، سعيد جابر الكويتي، والمدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية، بدر القبيسي، والمدير التنفيذي للشؤون الطبية بالإنابة لمدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتورة منى الحمادي.

وباعتبارها مركز التميز لجراحة القلب للأطفال، تُعد «مدينة الشيخ خليفة الطبية» مركزاً رائداً في الإمارة في إدارة جراحة الأطفال، ما يتيح للمرضى الوصول إلى مجموعة واسعة من العلاجات وخدمات الرعاية الصحية القلبية الممتازة، ويعزز اعتماد «مدينة الشيخ خليفة الطبية» كمركز تميز من مكانتها كمرفق رعاية صحية رائد في أبوظبي، استناداً إلى نهجها الذي يركز على المريض في الرعاية الصحية مع التركيز على الرعاية القائمة على الأدلة وتوفير الرعاية الشاملة من قبل فريق من الخبراء من مختلف التخصصات، إضافة إلى خدمات الرعاية الحرجة والوقاية وحرصها على التعاون مع مرافق الرعاية الصحية الأخرى والجهات ذات الصلة لتعزيز وصول أفراد المجتمع كافة إلى رعاية صحية متميزة.