دبي تدشن أول مركز إطفاء عائم ومستدام في العالم

دشن الدفاع المدني في دبي أول مركز إطفاء عائم متنقل ومستدام في العالم، في إنجاز جديد يؤكد الريادة العالمية لدبي في تبنّي وتفعيل الحلول المبتكرة الرامية إلى توفير أفضل مستويات جودة الحياة، والتي يعد من أهم مقوماتها ضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة للمجتمع وأفراده.

ويتمتع المركز العائم الجديد بكفاءة عالية في تغطية وتأمين الفعاليات المائية بشكل أفضل وأسرع، فضلاً عن انخفاض الكلفة المادية بنسبة 70% مقارنة بمراكز الإطفاء البحري الأخرى، مع تأكيد الجاهزية الكاملة للتعامل مع حوادث الحريق والطوارئ التي تتطلب التعامل معها على المسطحات المائية وعلى مدار الساعة.

وقال مدير عام الدفاع المدني في دبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، إن هذا الإنجاز يأتي ليعزز مقومات الأمان والسلامة التي تأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي، ويعكس حرص الدفاع المدني في دبي على تطوير قدراته الاستباقية في ما يتعلق بمختلف جوانب الأمان والسلامة، وبما يضمن تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال من خلال الاهتمام بتطوير تجهيزات الإطفاء والتعامل مع المواقف الطارئة، توازياً مع عمليات التدريب والتأهيل المستمرة لكوادر الدفاع المدني بما يكفل الحفاظ على أرفع مستويات الاستعداد لتوفير أعلى درجات الحماية للأرواح والممتلكات في الأوقات كافة.

وأكد أن المركز العائم يدعم تميز دبي عالمياً في تحقيق أزمنة قياسية في الاستجابة للحوادث البحرية واستحداث بنية تحتية فريدة من نوعها للإطفاء البحري، وتحقيق زمن الوصول المستهدف والمقدر بنحو أربع دقائق، حيث يعتبر المركز العائم أول مركز إطفاء متنقل مستدام وصديق للبيئة.

وأشار إلى أن إطلاق مركز الإطفاء العائم يأتي في إطار التزام الدفاع المدني في دبي بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع الابتكار لإيجاد وتبنّي وتوظيف المزيد من الحلول الفعالة التي تصل بجاهزية أفراد وإمكانات الدفاع المدني إلى أعلى مستوياتها، تأكيداً لمكانة دبي كنموذج عالمي للابتكار والتميز، لاسيما في ما يتعلق بحلول الأمان والسلامة.

وسيسهم تدشين أول مركز إطفاء عائم متنقل مستدام في العالم في رفع مؤشر السلامة في الملاحة البحرية والقنوات المائية في إمارة دبي، علاوة على توسيع النطاق الجغرافي في تأمين المساحات والمناطق المائية والملاحية التي تعتبر جزءاً مهماً من خريطة دبي.

وتم تجهيز المركز الجديد بالألواح الشمسية لتوليد جزء من الطاقة اللازمة للمركز العائم، والذي تدعمه أربعة محركات دفع قوية لضمان الانتقال السريع إلى مواقع الحوادث، ويمكن أن تصل سرعة المركز العائم إلى 11 ميلاً/ساعة، كما يدعم المركز قوارب سريعة ودراجات مائية مجهزة للقيام بعمليات الإطفاء وبما يضمن سرعة الحركة لمحاصرة النيران وإخمادها في أقصر وقت ممكن.

ويضم المركز غرفة عمليات مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسة للدفاع المدني في دبي لتلقي البلاغات الخاصة بحوادث الحريق على المسطحات المائية، أو تلك الواقعة على ضفاف الممرات المائية والتي يمكن للمركز المساهمة في إطفائها، بما يزيد من القدرة على مواجهة المواقف الطارئة وحشد الإمكانات بسرعة وكفاءة عالية لضمان حماية الأرواح والممتلكات.

ويشمل المركز قاعة مخصصة لتواجد أفراد الدفاع المدني على مدار الساعة بما يضمن سرعة تحركهم حال ورود أي بلاغات للطوارئ وحوادث حريق على المسطحات المائية، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 16 فرداً مع كامل تجهيزاتهم، تأكيداً لدعم المركز لمنظومة الإطفاء المتكاملة والشاملة في إمارة دبي.

راشد المطروشي: ملتزمون بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع الابتكار للوصول بجاهزية الدفاع المدني إلى أعلى مستوياتها.