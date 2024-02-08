رئيس الدولة يمنح 10 من سفراء الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. عشرة من سفراء الدولة في الخارج وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى ، وذلك تقديرا لدورهم البارز في بناء علاقات تعاون وشراكات اقتصادية وتجارية قوية ومتطورة بين دولة الإمارات والعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

كما جاء هذا التكريم بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" تقديرا لمبادرات وجهود أصحاب السعادة السفيرات والسفراء في بناء علاقات اقتصادية وتجارية متطورة مع الدول التي يعملون بها، وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وزيادة نسبة صادرتها إلى الخارج.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أصحاب السعادة السفيرات والسفراء الأوسمة، على هامش أعمال ملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية للدولة في الخارج" الذي تنظمه وزارة الخارجية.

وضمت قائمة الحاصلين على الوسام سعادة الدكتورة نريمان محمد الملا سفيرة الدولة لدى أرمينيا، وسعادة رحمه عبدالرحمن الشامسي سفير الدولة لدى المالديف، وسعادة محمد محمود آل خاجة سفير الدولة لدى دولة إسرائيل، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر ، وسعادة حمد علي الكعبي سفير الدولة لدى النمسا، وسعادة سلطان محمد العلي سفير الدولة لدى رومانيا، وسعادة محمد سيف الشحي سفير الدولة لدى قبرص، وسعادة هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة جمال عبدالله السويدي سفيرة الدولة لدى سنغافورة، وسعادة سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية التركية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على تقديم الدعم الكامل لكافة سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، بما يمكنها من أداء المهام المنوطة بها على الوجه الأكمل، والإسهام في بناء علاقات متطورة وبناءّة مع دول العالم الشقيقة والصديقة، بما يدعم مساعي الدولة لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام، معربا سموه عن تقديره وامتنانه العميق لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على دعمه اللا محدود للدبلوماسية الإماراتية.

وأشار سموه إلى أن الاقتصاد جوهر التنمية الشاملة والمستدامة، مشيدا بجهود السفراء المكرمين اليوم وكافة فرق العمل في السفارات والتي قدمت إسهامات بارزة دعمت خطط وتوجهات الدولة لبناء علاقات اقتصادية متنامية ومثمرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.