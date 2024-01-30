الإمارات وجهة العالم في فبراير المقبل

تتحول الإمارات في فبراير المقبل إلى الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات ذات الطابع الدولي، عبر استضافة مؤتمرات ومعارض وأحداث كبرى.

وتستضيف الدولة، خلال فبراير المقبل، سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

وتعقد في دبي (من 12 إلى 14 فبراير المقبل) فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي تقام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وتضم أجندة الدورة الجديدة من القمة ستة محاور رئيسة، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية.

ويتحدث في القمة 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصنّاع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية، بحضور أكثر من 300 وزير.

كما تستضيف العاصمة أبوظبي فعاليات المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، في الفترة من 26 فبراير إلى أول مارس المقبلين.

ويستقطب الحدث، أكثر من 50 متحدثاً، و2000 مشارك، ويستعرض موضوعات متنوعة، مثل تبادل التجارب التاريخية، ودور الثقافة في تعزيز التعايش، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الثقافية في المجتمعات المعاصرة. كما تستضيف أبوظبي المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي من 6 إلى 8 فبراير المقبل. وتشهد انعقاد أعمال النسخة الثالثة من قمة «إنفستوبيا» من 28 حتى 29 فبراير المقبل، تحت عنوان «الحدود الاقتصادية الناشئة: الاستثمار في قطاعات سريعة النمو في الاقتصاد الجديد».

وتستضيف دبي النسخة الـ12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، من 15 إلى 25 فبراير، بمشاركة 16 من أفضل منتخبات العالم.

كما تنطلق في دبي خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير، الدورة الـ29 من معرض غلفود 2024، الفعالية الكبرى في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، بمشاركة أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم، لرسم الملامح المستقبلية للقطاع الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

ويجمع المعرض نخبة من المؤثرين في مجال الأغذية حول العالم، لعقد جلسات نقاشية وورش عمل حول تحديات الصناعة، تشارك فيها العلامات التجارية الكبرى في مجال الأغذية، بجانب الحكومات من بلدان العالم المختلفة. وتنعقد الدورة الرابعة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية يومي 27 و28 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستقطب الحدث، الذي يحمل شعار «قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير»، حشداً من المسؤولين والخبراء والرؤساء التنفيذيين من القطاعات والمجالات المختلفة حول العالم، كما يشكل منصة مثالية للتواصل.

وتحتضن دبي فعاليات الدورة الـ12 من مؤتمر «ستيب Step Conference»، المتخصص في مجال التكنولوجيا، يومي 21 و22 فبراير المقبل، بمشاركة 500 شركة ناشئة، ضمن أكثر من 500 اجتماع وجلسة نقاشية، فضلاً عمّا يزيد على 150 شركة متخصّصة في رأس المال الاستثماري، لإتاحة مصادر تمويل تُقدّر قيمتها بمبلغ 8.2 مليارات دولار أميركي.

وتستعد الشارقة لاحتضان الحدث العربي الأهم على صعيد رياضة المرأة «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات»، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من 2 حتى 12 فبراير.

كما ينظم «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع) بمقره في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، يومي 3 و4 فبراير، أعمال النسخة السابعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، بمشاركة أكثر من 100 متحدث وقيادي في ريادة وصناعة الأعمال من 15 دولة.

ويفتتح مهرجان فن رأس الخيمة 2024، برنامج فعالياته في قرية الجزيرة الحمراء التراثية، في الثاني من فبراير.

كما تستضيف رأس الخيمة يومي 27 و28 فبراير فعاليات الدورة الـ11 من «قمة العرب للطيران».