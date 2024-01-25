67.3 ألف تصريح «لنقل الركاب» في دبي خلال 2023

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 67 ألفاً و341 تصريح مزاولة مهنة نقل الركاب خلال عام 2023، بواقع 6883 تصريحاً لفئة سائقي النقل المدرسي، و20 ألفاً و483 تصريحاً لفئة سائقي الليموزين، و30 ألفاً و215 تصريحاً لسائقي مركبات الأجرة، إلى جانب 6813 تصريحاً لمشرفات النقل المدرسي، و2947 تصريحاً لخدمة (ناقل)، المعنية بنقل الركاب من الإمارات الأخرى إلى إمارة دبي.

وحقق إصدار تصاريح مزاولة المهنة نسبة نمو بلغت نحو 25% لعام 2023، مقارنة بعام 2022، وبنسبة زيادة بلغت 69% على عام 2021.

وقال مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، سلطان الأكرف، إن «إصدار 67 ألفاً و341 تصريح مزاولة مهنة لنقل الركاب خلال عام 2023، بما فيها تصاريح مشرفات النقل المدرسي، جاء لتلبية الطلب والنمو المطرد في خدمات تدريب وتأهيل وتصريح سائقي نقل الركاب من قبل شركات الامتياز والليموزين والنقل المدرسي».

وأضاف الأكرف: «تمكنّا من التوسع في عمليات التدريب والتأهيل من خلال التعاون واعتماد وتأهيل معاهد جديدة كمعهد بالحصا ومعهد مواصلات الإمارات ومعهد إيكو درايف لتدريب وتأهيل سائقي قطاع نقل الركاب في الإمارة، لمواكبة النمو المتصاعد في طلبات شركات قطاع نقل الركاب في الإمارة، وتُشرف الهيئة بشكل مباشر على تدريب وتأهيل السائقين وفقاً للدورة التدريبية التي جرى إعدادها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتتولى معاهد التعليم المُعتمدة لدى الهيئة تدريب وتأهيل السائقين للعمل في هذا القطاع الحيوي».

وأوضح الأكرف أنه يجري تدريب وتأهيل سائقي نقل الركاب ومشرفات النقل المدرسي، على مختلف الدورات التأسيسية والتكميلية وإعادة التأهيل، وهي معتمدة عالمياً، ومصادق عليها من خلال مؤسسات عالمية متخصصة في النقل الحضري (Urban Transport)، مثل الجمعية الملكية البريطانية للحد من الحوادث (RoSPA).