رصد نسر نادر مهدد بالانقراض في الفجيرة

رصد فريق محمية وادي الوريعة الوطنية، النسر النوبي النادر المهدد بالانقراض، وذلك من خلال مسوحات قام بها الفريق عبر كاميرات مخفية.

وأفاد مدير محمية وادي الوريعة، الدكتور علي حسن الحمودي، أن جبال محمية وادي الوريعة الوطنية تشكل جاذبية فريدة للنسر النوبي النادر، الذي تم رصده أخيراً وهو يتجول في إمارة الفجيرة، إذ يتميز هذا الطائر المهيب بجناحين يمتدان على طول ثلاثة أمتار في المناطق الطبيعية القاحلة لدولة الإمارات، وعلى الرغم من طبيعة تجواله، إلا أن مشاهدته في مرتفعات وادي الوريعة تعتبر حدثاً نادراً، ما يثبت التنوع البيئي الاستثنائي في هذه المحمية.

وأضاف أن النسور النوبية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التوازن بالطبيعة، حيث تسهم في تنظيف البيئة من خلال تناولها للجيف، ويتم تصنيف هذه الطيور، التي تتميز بأوجهها المغطاة بالريش، على أنها «مهددة بالانقراض»، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ما يجعل الحاجة للحفاظ عليها أكثر إلحاحاً.

وأكد أن المحمية تمتلك نظام مراقبة فعالاً، يستهدف الأفراد الذين يحاولون صيد الطيور بصورة مستمرة، كما يقوم فريق العمل في المحمية بالتدريب المكثف على مراقبة أي تحركات غير طبيعية، تشير إلى وجود دخلاء يقومون بأنشطة غير قانونية، كما يتم استخدام الكاميرات الموزعة في جميع أنحاء المحمية لرصد أي مخالف، إضافة إلى طائرات بدون طيار مجهزة بكاميرات حرارية تعمل في الليل، ومكبرات صوت لتحذير أي شخص يتعدى على القوانين داخل المحمية.

ونوه بأن المحمية تحتوي على 90 كاميرا موزعة لرصد الحياة الفطرية، حيث تلعب دوراً حيوياً في رصد أنواع التنوع البيولوجي ومواطن الحيوانات، إضافة إلى تسجيل سلوكها، كما تستخدم هذه الأجهزة لتحديد وتسجيل التهديدات، سواء كانت طبيعية أم ناجمة عن نشاطات بشرية، ويتضمن الرعي الجائر، والصيد غير المشروع.

وتقع محمية وادي الوريعة الوطنية في سلسلة جبال الحجر، التي تمتد من سلطنة عمان في الجنوب، وعلى طول الساحل الشرقي لإمارة الفجيرة، حتى تصل إلى مضيق هرمز في الشمال. وتعود تسمية الوادي إلى نبات الورع، المعروف محلياً باسم «ورع البحر»، الذي ينتشر في المناطق التي تحتوي على مصادر مياه طوال العام.

ويوجد نبات الورع بشكل كثيف بالقرب من البرك ومجاري المياه الدائمة المتناثرة في وادي الوريعة، وتعكس هذه الطبيعة المائية الوفيرة في المنطقة الجمال الطبيعي، والتنوع البيئي الذي يجعل من محمية وادي الوريعة مكاناً فريداً للاحتفاظ بالتوازن البيئي، والحفاظ على الحياة البرية المتنوعة.

الدكتور علي حسن الحمودي: النسور النوبية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التوازن بالطبيعة.