6 إجراءات لسلامة سائقي الدراجات

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان الحملة المرورية الأولى الموحدة لعام 2024 لوزارة الداخلية، تحت شعار «القيادة الآمنة لسائقي الدراجات»، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى هذه الفئة، من خلال التأكيد على ضرورة التقيد بالتعليمات، واتباع الإجراءات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة.

وحدد نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، المقدم راشد خليفة بن هندي، ستة إجراءات تتضمنها الحملة للحفاظ على سلامة سائقي الدراجات، الأول: الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور الخاصة بقيادة الدراجات في جميع المراحل قبل وأثناء القيادة، والثاني: الالتزام بجميع متطلبات الأمن والسلامة الواجب اتباعها عند قيادة الدراجات، والتي تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المخصصة، واحترام راكبيها لقوانين السير والمرور، والثالث: وضع خوذة وارتداء الملابس المناسبة وأدوات السلامة عند القيادة، والرابع: التأكد من سلامة الإطارات والمكابح وصلاحية الدراجة قبل قيادتها، والخامس: الالتزام بالمسار الصحيح أثناء قيادة الدراجة على الطرق الداخلية والعامة أو مسارات الدراجات، والسادس: عدم القيادة بصورة تشكل خطراً على حياة وسلامة الآخرين.

وأضاف أن الحملة جاءت لتعزيز الثقافة المرورية لدى سائقي الدراجات النارية والكهربائية والهوائية، بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، وإعطاء جميع مستخدمي الطريق حقوقهم في استخدامه لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.