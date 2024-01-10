محمد بن راشد: صناعة المحتوى مسؤولية وعلم ومستقبل الإعلام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صناعة المحتوى مسؤولية وعلم و مستقبل الإعلام

وقال سموه عبر منصة "إكس": "استضافت الإمارات اليوم 3000 صانع محتوى يتابعهم أكثر من 1.8 مليار متابع من 95 دولة حول العالم في أحد أكبر التجمعات العالمية لصناع المحتوى .. نرحب بهم في الإمارات .. ونقول لهم إن صناعة المحتوى مسؤولية .. وصناعة المحتوى علم .. وصناعة المحتوى هو مستقبل الإعلام .. وأعلنا اليوم أيضاً عن دعم صناع المحتوى بصندوق بقيمة 150 مليون درهم وإنشاء مقر دائم لهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم والوصول بهم لمستويات عالمية."