بتوجيهات محمد بن راشد.. 100 مليون درهم لدعم الأبحاث الجديدة في العالم العربي
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة "نوابغ العرب" محمد بن عبدالله القرقاوي تخصيص 100 مليون درهم لدعم الأبحاث العربية.
كما أعلن القرقاوي خلال توزيع جوائز "نوابغ العرب" أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإن متحف المستقبل سيصبح ذراعاً بحثياً وعلمياً ومعرفياً، داعماً للأبحاث والعلوم والعلماء في الوطن العربي.
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