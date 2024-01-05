300 موظف فندقي يتعرفون إلى خدمات شرطة دبي السياحية

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، محاضرة توعوية لعدد 300 موظف يعملون في فندقي «ون آند أونلي ون - زعبيل»، و«سيروو»، وذلك بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والشركاء الداخليين في شرطة دبي.

وأكد مدير إدارة الشرطة السياحية بالوكالة، العقيد عادل مرشد، أن المحاضرة التوعوية تأتي استكمالاً لجهود إدارة الشرطة السياحية في التوعية بخدمات شرطة دبي بين العاملين في الفنادق وعموم السياح والزوار، حرصاً على تعزيز الشعور بالأمن والأمان.

وقدمت الإدارة العامة للدفاع المدني، التوعية بما يختص بالوقاية من الحرائق، والحوادث، وإجراءات السلامة، فيما قدمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، التوعية بأهم إجراءات الإسعافات الأولية، وقنوات التواصل، وسبل التعامل مع الحالات الطارئة. ومن جانب شرطة دبي، قدمت كل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المباحث الإلكترونية، وإدارة المفقودات والمعثورات، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية، ومركز الاتصال 901، التوعية بالخدمات المُقدمة من مركز الشرطة الذكي «SPS»، النوعية والذكية، والمتوافرة على مدار 24 ساعة، ودون أي تدخل بشري، بالإضافة إلى التوعية بأضرار المخدرات والجرائم والإبلاغ عنها عبر منصة «e-crime».