حمدان بن محمد: حفظك الله سيدي لدبي وأهل دبي وحفظك لشعب الاتحاد 18 عاماً من الحُكم والحكمة

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عبر حساب سموه الرسمي بموقع "X"، "تويتر"، سابقاً، مقطع فيديو وعلق عليه سموه قائلاً:


وعد فأوفى
وقاد فألهم

حقق المستحيل
ورفع سقف الطموحات

حفظك الله سيدي لدبي وأهل دبي
وحفظك لشعب الاتحاد

 18 عاماً من الحُكم والحكمة..

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