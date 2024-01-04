حمدان بن محمد: حفظك الله سيدي لدبي وأهل دبي وحفظك لشعب الاتحاد 18 عاماً من الحُكم والحكمة
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عبر حساب سموه الرسمي بموقع "X"، "تويتر"، سابقاً، مقطع فيديو وعلق عليه سموه قائلاً:
وعد فأوفى
وقاد فألهم
حقق المستحيل
ورفع سقف الطموحات
حفظك الله سيدي لدبي وأهل دبي
وحفظك لشعب الاتحاد
18 عاماً من الحُكم والحكمة..
حمدان بن محمد: وعد فأوفى— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 4, 2024
وقاد فألهم
حقق المستحيل
ورفع سقف الطموحات
حفظك الله سيدي لدبي وأهل دبي
وحفظك لشعب الاتحاد
18 عاماً من الحُكم والحكمة..#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/dIwqutCI4f
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