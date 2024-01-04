مزايا نظام الادخار الاختياري لأصحاب العمل.. فيديو

نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، تويتر" سابقاً، مقطع فيديو يوضح مزايا نظام الادخار الاختياري لأصحاب العمل.

وعلقت الوزارة على المقطع موضحة أن نظام الادخار الاختياري والبديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة يتيح خياراً إضافياً لأصحاب العمل للوفاء بالتزاماتهم القانونية تجاه العاملين الذين تنتهي علاقة عملهم وحصولهم على حقهم بمكافأة نهاية خدمتهم.

شاهد الفيديو للتعرف إلى مزايا النظام للشركات.