"طرق دبي" تعلن تطبيق تعرفة جديدة لفتح عدّاد خدمة مركبات الأجرة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطبيق تعرفة جديدة لفتح عدّاد خدمة مركبات الأجرة وخدمة (هلا) للحجز الإلكتروني في مواقع وفترات محددة، حيث ستكون تعرفة فتح العدّاد بـ (20) درهماً في مواقع الفعاليات الرئيسة كالمعارض والمؤتمرات العالمية (المركز التجاري، ومدينة إكسبو، والقرية العالمية)، وسيتم تطبيقها في أيام إقامة الفعاليات الرئيسية.

وسيتم تطبيق التعرفة المرنة بزيادة حتى 100% بِحَدٍّ أقصى، على خدمات (هلا) للحجز الإلكتروني، في المواقع التي تقام فيها عروض الألعاب النارية فقط، وذلك من الساعة 6 مساء يوم الأحد 31 ديسمبر 2023، حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي الإثنين 1 يناير 2024. وستكون تكلفة فتح العدّاد لمركبات الأجرة العادية (20) درهماً في هذه المواقع والأوقات. مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق التغييرات في التعرفة يمكن أن تشمل بعض المناطق المتأثرة بخطة إغلاقات الطرق خلال فعاليات رأس السنة الميلادية، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً من قبل الهيئة.