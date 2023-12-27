«طرق دبي» تحصل على جائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي

حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على جائزة «الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2023» عن فئة المدينة الذكية – فئة الحكومات، وذلك عن مشروع نظام التفتيش الذكي للمواقف، وتكرم هذه الجائزة الهيئات والمؤسسات الحكومية التي قدمت إنجازات رائدة واستثنائية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والاستدامة.

وتم اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تفتيش مواقف السيارات، من خلال نظام يستخدم العديد من أجهزة الاستشعار المتقدمة وكاميرات حديثة وبرامج متخصصة للرقابة على المركبات الموجودة في مناطق المواقف، كما تم تصميم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة ودقة عمليات التفتيش وأتمتتها.

وتتضمن التقنيات المستخدمة خاصية تحليل البيانات الضخمة لأرقام لوحات المركبات، من خلال استخدام كاميرات رقمية ذكية تعمل بكفاءة ودقة عالية، ومن أهم نتائج استخدام الذكاء الاصطناعي مضاعفة نسبة أعداد المركبات التي تم التفتيش عليها إلى 300%.

ومن أهم خصائص تلك التقنيات، الدقة وتوفير الوقت بالإضافة للوحة المعلومات المدعومة بذكاء الأعمال الذي يعمل على جمع المعلومات ومعالجتها بشكل فوري لاتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أنظمة تتبع وتحديد المواقع والقدرة على العمل في مختلف الظروف الجوية.