«تنمية المجتمع» تعلن إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2024

أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية في إمارات الدولة كافة، في مبادرة وطنية شاملة، تتواصل على مدى عام كامل.

ويغطي المسح نحو 19 ألف أسرة على مستوى الدولة، ويهدف إلى توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة، والتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر في دخلها وإنفاقها على مدى عام كامل.

وقالت وزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي: «وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، بهدف الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة»، مؤكدة التزام وزارة تنمية المجتمع بمواصلة الارتقاء بالجوانب الحياتية للأفراد والأسر من خلال نهج علمي، يسعى إلى تطوير خطط وبرامج تنموية وخدمات متجددة، تلامس واقع احتياجات الأسر الإماراتية، ما يدعم تماسكها واستقرارها، وحماية أفرادها في إطار خطة تنموية مستدامة.

وأشارت إلى أن المسح الخاص بدخل وإنفاق الأسرة، يمثل خطوة بالغة الأهمية تعمل عليها الوزارة وشركاؤها على مستوى الدولة، لتغذية قاعدة بيانات الأسر، ويتكامل ذلك مع الخطط والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة، لخدمة المجتمع في دولة الإمارات.

من جهته، أكد رئيس دائرة المجتمع - أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، أن الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تضع توفير الحياة الكريمة للأسر الإماراتية أولوية، وتستهدف من خلالها، تعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، لضمان توفير عيش كريم ومستدام ومستقبل مشرق لأفراد الأسرة كافة، ولفت إلى أن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً بالأسرة، كونها «المقر والمستقر» والنواة الأساسية لمجتمع متماسك ومترابط، يسهم في تقدم وازدهار الإمارة.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤمن بأن تعزيز جودة حياة الأسر أولوية كبيرة، وتعمل على تعزيزها وترسيخها، بما يعود نفعاً على تحقيق مكتسبات جميع أفرادها، ولفتت إلى أن مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، يمثل خطوة نوعية لتحديث البيانات والمعلومات التي من شأنها دعم صنّاع القرار والمسؤولين في وضع الخطط الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي تعمل على تحسين حياة الأسر في دولة الإمارات. وقال رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة، الشيخ محمد بن حميد القاسمي: إن عملية جمع البيانات تتم وفق أسس ومعايير دولية محددة، مؤكداً أن التعامل مع البيانات التي سيتم جمعها من خلال المسح، سيكون بسرية تامة، وستتم الاستفادة منها في أغراض البحث والدراسة الإحصائية. وأكدت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أن دولة الإمارات تشهد تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل خمس سنوات، وقد قام خبراء من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية، بإعداد تصميم علمي معتمد لعينة الأسر التي ستتم زيارتها. وأوضح مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، عبدالله غريب القمزي، أنه تم تصميم العينات وفق أسلوب التوزيع المتناسب مع عدد الأسر في الإمارة، بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب، في عملية تكاملية تمت بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية، وباستخدام أحدث الأساليب العلمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، يونس آل ناصر: إن المسح ينسجم مع التوجهات الوطنية العليا التي تستلهم رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويجسّد المسح كذلك أهمية الاعتماد على البيانات الرقمية، لاستخلاص النتائج، واتخاذ القرارات التي تسهم في بناء المستقبل الأكثر إشراقاً. وأوضحت المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، هاجر سعيد الحبيشي، أن المسح يستهدف حساب متوسط الدخل والإنفاق للفرد والأسرة، حيث يتم الربط بين هذه البيانات وعوامل متعددة مثل: التعليم، والمهنة، والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الجوانب الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء، د. عبدالرحمن الشايب النقبي، إلى أن بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة، توفر المؤشرات اللازمة، لتقييم مستوى الرفاه المعيشي للأسر والأفراد، بينما أوضح مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء، الدكتور إبراهيم سعد، أن المسح يلبي احتياجات نظام الحسابات القومية من البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي للأسر.