«كوادر» تطرح شواغر وظيفية في 3 جهات حكومية بعجمان

طرحت منصة «كوادر» للباحثين عن عمل، التابعة لدائرة الموارد البشرية في عجمان، عدداً من الوظائف في الجهات الحكومية بالإمارة.

وأتيحت الشواغر المطلوبة في ثلاث جهات حكومية، فيما حددت «كوادر» حداً أقصى للتقديم للوظائف بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل، داعية الباحثين عن عمل إلى الإسراع في تقديم طلباتهم.

وجاء من بين الوظائف المتاحة، شاغران لوظيفة مصمم غرافيكي بالمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، بخبرة مهنية تراوح بين عام وخمسة أعوام، كما حددت عمر المتقدمين للوظيفة بين 18 و35 عاماً، فضلاً عن ضرورة ألا يقل المستوى التعليمي عن شهادة الثانوية العامة، على أن ينتهي موعد التقديم 31 ديسمبر الجاري.

كما طرحت «كوادر» وظيفة سكرتير تنفيذي في دائرة البلدية والتخطيط، بدوام كامل (لمواطني الدولة)، على أن يراوح عمر المتقدم بين 25 و35 عاماً، على أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس، فيما ينتهي التقديم للوظيفة في الأول من يناير المقبل.

وأتاحت منصة «كوادر» وظيفة مراقب تدقيق في جهاز الرقابة المالية، على أن يكون العمل بدوام كامل وبخبرة مهنية تراوح بين 6 و14 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس، فيما حددت عمر المتقدم للوظيفة بين 26 و50 عاماً، وينتهي التقديم بتاريخ 30 ديسمبر الجاري.

وشملت الوظائف المعروضة، وظيفة مدقق أول في جهاز الرقابة المالية، بخبرة مهنية تراوح بين 4 و12 عاماً، فيما تراوح سن المتقدم بين 23 و60 عاماً، على أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس، فيما ينتهي التقديم للوظيفة في 30 ديسمبر الجاري.

. الوظائف المتاحة تتضمن شاغرين لوظيفة مصمم غرافيكي بالمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

. «كوادر» دعت الباحثين عن عمل إلى الإسراع في تقديم طلباتهم.