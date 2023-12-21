"الفارس الشهم 3": انضمام 7 متطوعين طبيين إلى المستشفى الميداني الإماراتي فــي غزة

أعلنت عملية "الفارس الشهم 3" عن مغادرة 7 من المتطوعين الطبيين إلى قطاع غزة للانضمام إلى المستشفى الميداني الإماراتي ليصل العدد إلى 35 متطوعا منهم 9 من العنصر النسائي ويختص هؤلاء الأطباء في طبّ وجراحة الأطفال والجراحة العامة والعناية المركزة.

وقام المستشفى الميداني الإماراتي منذ إنشائه حتى الآن بإجراء أكثر من 100 عملية جراحية كبرى ودقيقة، وتعامل خلال الأسبوعين الماضيين مع أكثر من 443 حالة استدعت تدخلا طبيا من قبل فريق المستشفى للتعامل معها وتوفير العلاج والرعاية اللازمة بدءا من الإسعافات الأولية مرورا بإجراء الجراحات الضرورية لإنقاذ الحياة وتوفير العلاجات اللازمة والأدوية وانتهاء بالرعاية والعناية الحثيثة لتلك الحالات فضلا عن الاستشارات والخدمات الطبية العلاجية الأخرى.

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء الجراحات المختلفة في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام ، والعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، فضلا عن الخدمات الطبية المساندة كخدمات الأشعة المقطعية والأشعة السينية، والصيدلة ومختبر مزوّد بأحدث الأجهزة اللازمة لإجراء التحاليل والفحوصات بأنواعها المختلفة، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.

عملية “#الفارس_الشهم3” تعلن مغادرة 7 من المتطوعين الطبيين إلى #قطاع_غزة للانضمام إلى المستشفى الميداني الإماراتي ليصل عددهم إلى 35 متطوعا منهم 9 من العنصر النسائي.#وام pic.twitter.com/c3CZcKnab8

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 21, 2023