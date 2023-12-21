وزارة الخارجية تدعو المواطنين المتواجدين بمدينة براغ في جمهورية التشيك إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت وزارة الخارجية جميع المواطنين المتواجدين بمدينة براغ في جمهورية التشيك بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد من المنطقة التي وقع فيها "إطلاق النار".

كما دعت الوزارة المواطنين المتواجدين هناك باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التشيكية والتواصل في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة تواجدي.