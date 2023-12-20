عروض مميّزة للاستمتاع باحتفالات رأس السنة على متن وسائل النقل البحري

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تقديم عروض خاصة وخدمات مميّزة للجمهور للاستمتاع بفعاليات رأس السنة الميلادية (2024) الموافق يوم الأحد 31 ديسمبر الجاري من على وسائل النقل البحري، التي تشمل فيري دبي والعبرة والتاكسي المائي، لمشاهدة لحظة الاحتفالات عبر الواجهة البحرية لإمارة دبي.

وأوضحت الهيئة أنه سيكون بإمكان الجمهور الراغبين بالاستمتاع بهذه الخدمة الاتصال بالرقم المجاني للهيئة (8009090) أو التواصل عن طريق البريد الالكتروني marinebooking@rta.ae لمعرفة المزيد من التفاصيل عن رحلات التاكسي المائي فيري دبي والعبرة، وستنطلق رحلات خدمة فيري دبي ما بين الساعة 10:00 مساءً و 10:30 مساءً ليلة رأس السنة وتنتهي في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، فيما تنطلق رحلات العبرة والتاكسي المائي ما بين الساعة 10:00 مساءً و 10:30 مساءً وتنتهي في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، حيث تنطلق العبرة والتاكسي المائي من محطة مارينا مول (مرسى دبي)، ويبلغ سعر تذكرة الشخص الواحد (150) على متن العبرة و3750 درهم للوسيلة كاملة للتاكسي المائي ومجانا للأطفال أقل من عامين.

ونوهت الهيئة أن رحلات فيري دبي ستنطلق من محطة مارينا مول للفيري (مرسى دبي) ومحطة الغبيبة ومحطة بلوواترز وتبلغ قيمة تذكرة الفيري (350) درهم للدرجة الفضية و(525) درهما للدرجة الذهبية وتخفيض (50%) للأطفال) ما بين 2 الى 10 سنوات) ومجانا للأطفال أقل من عامين، فيما تنطلق رحلات العبرة من محطة الجداف ومحطة الفهيدي ومحطة الغبيبة للنقل البحري وتبلغ قيمة تذكرة العبرة (150) درهما للشخص الواحد ومجانا للأطفال أقل من عامين.

ويتمتع فيري دبي والتاكسي المائي والعبرة بجاذبية خاصة لدى سكان دبي وزائريها وسائحيها، نظرا لاستمتاعهم عند التنقّل عبر هذه الوسائل، بجمال وروعة سواحل دبي التي تمتلك مجموعة من المعالم السياحية الراقية مثل جزر العالم وجزر نخيل وقناة دبي المائية وغيرها من المناطق التراثية والفنادق الفخمة، وأن إطلاق هذه الخدمة النوعية سوف يضيف زخما جديدا لوسائل النقل البحري في هذه المناسبة.