مكتوم بن محمد: نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت، بقيادة سموّه تدخل الكويت مرحلةً جديدة في مسيرتها، نتمنى لسموّه التوفيق في تحقيق المزيد من التنمية والتطور للكويت، وندعو الله أن يديم على الكويت قيادةً وشعباً الازدهار والأمن والسداد.