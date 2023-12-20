حاكم الشارقة يزور مشروعات منطقة الجادة

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، مشروعات منطقة الجادة بمدينة الشارقة، التي تطورها شركة "أرادَ" للتطوير العقاري على مساحة 24 مليون قدم مربع.

وكان في استقبال سموه عند وصوله سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة "أرادَ"، والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود نائب رئيس مجلس إدارة "أرادَ"، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.

واستهل صاحب السمو حاكم الشارقة زيارته بمركز الزوار التابع لـ "مشتل شجر"، مستمعاً سموه للمعلومات والخدمات التي يقدمها، حيث يحوي المركز على أنواع عديدة من النباتات المزروعة في مشاريع "أرادَ"، ويتم من خلاله تقديم المعلومات عن فوائد الأشجار، ودور المركز في الترويج للزراعة وأهميتها ومساهمة المشتل في الأمور التي تتعلق بالتنوّع الحيوي.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في مشروع "مشتل شجر" ، متعرفاً على أنواع الأشجار والنباتات المزروعة، حيث يمتلك المشتل أكثر من 130 ألف شجرة ستتم زراعتها في المشروعات التابعة للشركة، ويعتبر أحد أكبر المشاتل في الدولة ويقع على مساحة 1.6 مليون قدم مربع.

واستمع سموه لشرحٍ مفصل عن التقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة الأشجار بالمشتل الذي يضم 50 نوعا، منها أشجار "الغاف والأكاسيا" التي تتناسب مع المناخ في الدولة، مطلعاً سموه على الآلية المتبعة في الزراعة بدءاً من بذر البذور لغاية نضوج الأشجار، متعرفاً سموه على الأنشطة التعليمية التي يقدمها المشتل للزوار في المساحة المخصصة لورش العمل.

بعد ذلك شاهد صاحب السمو حاكم الشارقة مادة مرئية تناولت أبرز مشروعات شركة "أرادَ" في مدينة الشارقة والتي تتنوع في مجالاتها لتواكب التطور والتوجهات التي تركز عليها الإمارة، وتوفر منطقة متكاملة الخدمات تراعي الاستدامة والحفاظ على البيئة، والتعليم والصحة، والترفيه وخدمة المجتمع وتناسب مختلف الشرائح والأعمار، وتعزز من النمو الاقتصادي للإمارة.

وتعرف سموه خلال الزيارة على المشروعات والمرافق المتنوعة التي تضمها الجادة أبرزها منطقة الترفيه والمنطقة الثقافية والمدارس ومناطق تجارة التجزئة والمطاعم والمقاهي والمساحات الخضراء، مطلعاً سموه على خدمات البنية التحتية التي تخدم سُكان وزوار المنطقة، إضافة إلى العناصر الجمالية والمعمارية والتي تعكس توجه إمارة الشارقة في خلق بيئة سياحية متطورة ومتكاملة.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في مجمع "نست" السكني والمخصص لطلبة الجامعات، مطلعاً سموه على الوحدات السكنية التي يضمها المجمع، والخدمات التي يقدمها لساكنيه، حيث يضم 12 مجمع سكني ويوفر 2400 وحدة سكنية يراعى فيها خصوصية السكان من حيث فصل سكن الطلاب عن الطالبات.

وتعرف سموه على المرافق المصاحبة للمجمع السكني التي توفر للطلبة بيئة دراسية مُثلى، إضافة إلى المناطق الترفيهية التي تضم قاعة ألعاب وموسيقى وصالة رياضية، كما تم تصميم المساحات الخارجية للمجمع السكني لتوفير تجربة متميزة للسكان من حيث سهولة التنقل والاستفادة من المرافق الخدمية مع توفر أعلى معايير الأمن والسلامة في المنطقة.