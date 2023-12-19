"موارد عجمان" تطلق "برنامج المدرب الداخلي" لتعزيز قدرات ومعرفة موظفي الحكومة

أطلقت دائرة الموارد البشرية بعجمان بالتنسيق مع جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين برنامج "المدرب الداخلي" الذي يهدف إلى تمكين موظفي حكومة عجمان ذوي الخبرة من مشاركة المعارف النوعية والتخصصية والمهارات من خلال أنشطة تدريبية ومعرفية تسهم في نقل المعرفة في الجهات الحكومية بالإمارة.

وبدأت الدائرة بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتضمن تقييم المرشحين والمستوفين للشروط الأولية، حيث تقدم ما يقارب أكثر من30 مترشحاً من موظفي حكومة عجمان، وتم إخضاع جميع المتقدمين لمقابلات شخصية واختبارات القبول من جميع التخصصات بناء على معايير ومتطلبات البرنامج التي حددتها الدائرة.

وأوضحت مدير إدارة التدريب والتطوير في الدائرة، صفية المحرزي، أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار أهداف الدائرة الاستراتيجية في تعزيز وتنمية كفاءات الموارد البشرية وتطوير قدرات موظفي حكومة عجمان وتعزيز ثقافة التعلم المستمر بما يساهم في تمكينهم من توظيف مهارات التقديم والاستفادة من الخبرات المتبادلة في نقل المعرفة.

وأشارت إلى أهمية المبادرة قائلة: "إن برنامج المدرب الداخلي يأتي ضمن مبادرات الدائرة لتحسين مستوى التدريب والتطوير في الجهات الحكومية، حيث يهدف إلى توفير إطار شامل لتطوير المهارات التدريبية للمدربين الداخليين في الجهة، موضحة أنه سيتم توفير دورات تدريبية متخصصة تغطي مختلف جوانب عملية التدريب، مما يساعد في رفع مستوى فعالية التدريب، كما سيتيح لهم فرصة تقديم دورات تدريبية داخلية مخصصة تعكس خبراتهم واختصاصاتهم، مما يسهم في تحفيز التفاعل وتبادل المعرفة داخلياً على مستوى الجهة الحكومية أو على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة.

ويتضمن برنامج المدرب الداخلي ثلاثة مراحل أساسية، حيث يتم تقييم جميع المرشحين والمستوفين للشروط الأولية في المرحلة الأولى والتي استندت على الخبرات والمؤهلات العلمية، ومهارات المدرب والقدرات المعرفية، وسيتم في المرحلة الثانية إخضاع المرشحين لبرنامج تدريب وإعداد المدربين بواقع 50 ساعة تدريبية تتضمن 4 مساقات تشمل 30% التأسيس العلمي و70% على التطبيق العملي، أما في المرحلة الثالثة فيتم إعداد قاعدة بيانات المدربين المعتمدين على مستوى حكومة عجمان.