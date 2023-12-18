حمدان بن زايد يعزّي أمير الكويت في وفاة الشيخ نواف الأحمد

قدم سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، التعازي والمواساة إلى أخيه صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله.

كما أعرب - خلال استقبال أمير الكويت لسموه والوفد المرافق - عن خالص تعازيه إلى أسرة الفقيد وذويه في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عموم أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر والسلوان.

وأعرب سموّه عن تمنياته لأخيه صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد في قيادة مسيرة دولة الكويت الشقيقة، لما فيه الخير للشعب الكويتي الشقيق، وبما يحقق تطلعاته نحو مزيد من الازدهار والتقدم.

كما قدم التعازي إلى صاحب السموّ أمير الكويت وذوي الفقيد، كل من سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسموّ الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.