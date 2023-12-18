على مكتب المسؤول

إدارات المرور

شكا سائقون في شوارع عدة، عدم تقيد بعض مستخدمي «المقطورة» أو ما يُسمى بـ«القالوصة» الصغيرة، بأنظمة السرعات المحددة على الشوارع، ما يهدّد السلامة المرورية بسبب كبر حجم «القالوصة» التي تأخذ أحياناً حيزاً كبيراً من مسار الشارع، ما يسبب إرباكاً للسائقين الآخرين. ودعا الشاكون المسؤولين في إدارات المرور بتكثيف حملات الرقابة وتوعية مستخدمي «القالوصة» بأهمية الالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بأعلى مستويات السلامة أثناء سيرهم في الشوارع.

(أبونايف)

بلدية رأس الخيمة

لاحظ مقيمون في مناطق عدة برأس الخيمة، عودة ظاهرة نبش حاويات قمامة، حيث يقوم أشخاص بجمع كراتين وعبوات مياه ومشروبات غازية، وهو منظر غير حضاري، يشوّه المظهر العام للمناطق، كما أنه يضرّ بالصحة العامة. ودعا الشاكون، بلدية رأس الخيمة إلى وضع ضوابط رقابية وصحية للحد من هذه الظاهرة التي تضرّ بصحة المجتمع والبيئة.

(أبوحسن)

شرطة العين

لاحظ مقيمون في مدينة العين، زيادة عدد المتسولين في مراكز تجارية وشوارع رئيسة، حيث يحاول هؤلاء استعطاف الناس تحت حجج واهية مثل إصابتهم بأمراض مزمنة أو عجزهم عن سداد متأخرات إيجارية وغيرها من الذرائع الأخرى. ودعا السكان المسؤولين في شرطة أبوظبي إلى النظر في هذه الظاهرة غير الحضارية.

(أبوعلي)