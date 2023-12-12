«إسلامية دبي» تُطلق «مؤذن الفريج»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، متمثلة في قطاع الشؤون الإسلامية، إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، مبادرة «مؤذن الفريج»، وهي مسابقة نوعية تقام للمرة الأولى، لاختيار أفضل مؤذن في فريج وأحياء مدينة دبي.

وقال مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، جاسم محمد الخزرجي، إن فكرة المبادرة تدور حول تعزيز الهوية الإماراتية وتنمية الوازع الديني لدى أبنائنا الصغار.

وأضاف أن مبادرة «مؤذن الفريج» تهدف إلى استقطاب أبناء مناطق وأحياء مدينة دبي من الصغار من عمر ستة أعوام إلى 16 عاماً لتدريبهم على تأدية الأذان بالطريقة الصحيحة، حيث يتم تصوير مقطع كامل بالأذان بعد صلاة العصر ولمدة 20 دقيقة بحضور ولي الأمر، دون استخدام أي برامج لتحسين الصوت، ثم رفع المقطع على بريد خاص بالمسابقة، ثم تقوم اللجنة المحكمة باختيار ممثل عن كل حي (فريج) ثم إقامة مسابقة يتم التصويت عليها من قبل الجمهور لاختيار أفضل الأصوات (الفائز) من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، ثم الإعلان عن الفائز واختيار «مؤذن الفريج».

وعن طريقة التقديم للمسابقة، أوضح الخزرجي أن المتقدم للمسابقة يدخل على الرابط المتوافر على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة، ثم يختار المنطقة واسم المسجد الأقرب له، لافتاً إلى أن هناك جوامع مختارة حسب المنطقة.

وأضاف الخزرجي، أن المبادرة ضمن برنامج «ويانا شتاكم غير» الذي تطلقه إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن «ويانا شتاكم غير» يتضمن العديد من البرامج النوعية التي تخدم المجتمع، وسيتم إطلاقها تباعاً، منها برنامج «اقرأ وتأمل»، ودورات في حفظ القرآن الكريم والأنشطة المصاحبة. وتأتي هذه البرامج في إطار خطة التوعية الدينية لإمارة دبي.