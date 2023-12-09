رزان المبارك: قادرون على خفض انبعاثات المباني 85%

شارك وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، شريف العلماء، ورائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، رزان المبارك، وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع البنية التحتية وأصحاب الفكر وروّاد الأعمال، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «مخطط استدامة البيئة المبنية في دولة الإمارات»، وذلك في جناح الإمارات بمؤتمر الأطراف.

وتناولت الجلسة الرؤى الحالية لقطاع البناء والبنية التحتية في الدولة، والتحديات والفرص، وأفضل الممارسات، والدروس المستفادة، إضافة إلى الخطوات المستقبلية القادرة على دعم مستهدفات استدامة القطاع.

وتطرقت الجلسة التي نظمها فريق رواد المناخ رفيعي المستوى ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، إلى جهود الإمارات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة في قطاع البنية التحتية.

وقالت المبارك: «نحن هنا لأننا نعلم أن المباني تسهم بنسبة 21% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وفقاً للأرقام لعام 2019، وبجهودنا المشتركة وتعاوننا الحثيث قادرون على خفض تلك الانبعاثات بنسبة تصل إلى 85% بحلول عام 2030».

من جانبه، قال العلماء: «على الرغم من زيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة وانخفاض كثافة الطاقة، فإن قطاع البناء والبنية التحتية لايزال بحاجة إلى مزيد من الجهد لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وإن إزالة الكربون من بيئتنا المبنية، وتقليل آثار البيئة الضارة، وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل؛ هي السبيل الوحيد لإدارة التحضر السريع»، مؤكداً دور القطاع الخاص عبر مشاركته الفعّالة في تقليص الفجوة بين أداء قطاع البناء وبين الأهداف المناخية للدولة.

شريف العلماء:

• قطاع البناء لايزال بحاجة إلى مزيد من الجهد لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.

139 مليار درهم وفورات

قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، شريف العلماء، إنه من المتوقع أن يسهم تنفيذ برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه على مستوى البنية التحتية في تحقيق وفر مالي يصل إلى 139 مليار درهم، إلى جانب دوره في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 74 طناً بحلول عام 2050.