إزالة 103 أطنان نفايات من شاطئ الفقيت

نفّذت بلدية دبا الفجيرة حملة نظافة بعنوان «اترك بصمة أيها الزائر والمقيم» في شاطئ الفقيت، بمشاركة فرق النظافة ومتطوعين من مختلف الجنسيات، وتمكنت الحملة من جمع 103 أطنان من النفايات.

وأكد مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، أهمية الحملة لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد تجاه المحافظة على بيئتهم المحلية، والاعتناء بجمالية منطقة الفقيت، والحرص على الاهتمام بالنظافة والبيئة، للارتقاء بمستوى الفكر والوعي البيئي لدى مختلف أفراد وشرائح المجتمع، خلال احتفالات اليوم الوطني والأعياد المختلفة، وتنمية السلوك الإيجابي تجاه استدامة نظافة البيئة.