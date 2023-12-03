«مصدر» تطوّر «الجزر الخضراء» في اليونان

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس، اتفاقية تعاون مبدئية مع وزارة البيئة والطاقة اليونانية، لتطوير مشروعات بنية تحتية خضراء في جزيرة باروس اليونانية بهدف تسريع تحولها نحو الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مبادرة «الجزر الخضراء» باليونان.

وجرى توقيع الاتفاقية، بحضور رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ضمن مراسم أقيمت في جناح اليونان بـ«كوب 28».

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التزام دولة الإمارات واليونان الراسخ بدعم العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي، من أجل تحقيق أهداف المناخ المنشودة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون «مصدر» ووزارة البيئة والطاقة اليونانية في تطوير عدد من مشروعات البنية التحتية الحيوية، والتي تشمل مشروعات طاقة متجددة محلية، والحد من الانبعاثات الكربونية في وسائل النقل البحرية عبر توفير عبّارة مائية تعمل بالكهرباء بالكامل وتحويل قوارب الركاب التقليدية الصغيرة إلى قوارب كهربائية، إضافة إلى تحويل أسطول مركبات الجزيرة إلى مركبات خضراء، والعمل على تطبيق نموذج «صفر نفايات» بشكل شامل مع التركيز على تحويل النفايات عن المكبات بنسبة 100% وتحقيق الإدارة الدائرية للنفايات.

وسيعمل الطرفان على تحديد مواصفات التقنيات اللازمة، والاتفاق على إطار عمل لتنفيذ المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال الجابر: «تؤكد هذه الاتفاقية أهمية تطوير مشروعات البنية التحتية الخضراء على مستوى الدول والمناطق والجزر، ودورها المهم في تعزيز دعائم التنمية المستدامة».

وأضاف أنه «بالتزامن مع انعقاد (كوب 28) يزداد التركيز على تفعيل العمل المناخي الجماعي، وتكثيف الجهود لتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية والمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة».