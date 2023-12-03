الشيخة فاطمة تستقبل عدداً من ضيفات الدولة المشاركات في مؤتمر المناخ

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، في دبي عدداً من ضيفات الدولة، المشاركات في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.

واستقبلت سموها كلاً من رئيسة المجر كاتالين نوفاك، ورئيسة وزراء جمهورية إستونيا كايا كلاس، وحرم رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية مريم بنت محمد ولد الداه، وحرم رئيس جمهورية كولومبيا فيرونكا الكوسر، وحرم رئيس كوبا ليز كويستا بيرازا، وحرم رئيس وزراء جمهورية مالطا ليديا أبيلا.

كما استقبلت سموها وفداً من الخبيرات المتحدثات في المنتدى الذي ينظمه صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة في «كوب 28».

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والبلدان الشقيقة والصديقة والرغبة المشتركة في تعزيز جسور التواصل والتعاون من أجل الأهداف السامية في تطوير وازدهار المجتمعات وتكاتفها لمواجهة التحديات المختلفة، وبشكل خاص تغير المناخ، وما يترتب عليه من آثار سلبية في البيئة وحياة البشر.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الجوانب الأساسية التي تهم المرأة والطفل، وفرص التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز الأعمال المشتركة التي تصب في مصلحة المجتمعات، وتسهم في مواجهة التحديات التي تواجه الأسرة.

وأعربت ضيفات البلاد المشاركات عن خالص تهانيهن لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وقيادة دولة الإمارات وشعبها بمناسبة عيد الاتحاد، متمنيات لدولة الإمارات المزيد من التقدم والرقي والازدهار.

كما أشادت الضيفات بإنجازات الإمارات الحضارية، ونهضتها التنموية. وأعربن عن اعتزازهن بمستوى علاقات الصداقة والتعاون بين بلدانهن ودولة الإمارات.

من جانبها، أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن شكرها وامتنانها لضيفات الدولة، لتهنئتهن بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وما عبرن عنه من مشاعر صادقة تجاه الإمارات وشعبها، متمنية لبلدانهن وشعوبهن دوام التقدم والنماء.

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً للضيفات المشاركات في مؤتمر المناخ، حضرها عدد من الشيخات.