مروان حاجي ناصر: القيادة الرشيدة تمضي بالإمارات نحو آفاق مضيئة من التطور

قال مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية إن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النجاح والتقدم في شتى المجالات، مستندة إلى الأسس المتينة التي ارساها الآباء المؤسسون وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.

وأضاف أن قيادة دولة الإمارات ومنذ قيام الاتحاد وضعت المواطن في أعلى سلم أولوياتها، وهيأت للمواطنين كل السبل للتعلم والتدريب لقيادة العمل الحكومي والخاص في جميع المجالات، وقد أثبت أبناء الإمارات جدارتهم في الميادين كافة، واستطاعوا الوصول إلى المريخ وإطلاق العديد من الأقمار الاصطناعية، وحققوا إنجازات مهمة في مجال الفضاء، وكذلك في مجال الطاقة النووية، وفي مجالات الصحة والاقتصاد وفي النواحي الاجتماعية والتنموية.

وتابع مروان حاجي ناصر: الثاني من ديسمبر عام 1971 سيظل مترسخاً في ذاكرة أجيال الوطن، وسيبقى علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، وشاهداً على إرادة وعزيمة الإباء المؤسسين.

وأشار إلى أن الإمارات حققت إنجازات كبرى ورائدة على مدى إثنين وخمسين عاماً ولاتزال تحقق إنجازات طموحة برؤى القيادة الرشيدة التي كرست جهودها لبناء الوطن والارتقاء وتوفير أفضل سبل المعيشة للشعب .

وأكمل مروان ناصر بالقول: بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، (حفظه الله ) وأخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد تمضي الدولة في مسيرة التقدم والرفعة والازدهار، وكل يوم تتجه بلادنا الغالية نحو آفاق مضيئة من التنمية، والتطور في كافة نواحي الحياة.