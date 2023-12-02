حاكم رأس الخيمة: الاتحاد حقق حلم التقدم والازدهار

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الاتحاد حقق حلم شعب الإمارات في التنمية والتقدم والازدهار.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ52: «الثاني من ديسمبر هي لحظة تاريخية نقف فيها جميعاً بكل فخر واعتزاز لنستحضر ذكرى اتحاد دولتنا وعيدها الـ52. هي مناسبة غالية على قلوبنا نستذكر فيها بكل إجلال وإكبار مسيرة القادة المؤسسين الذين أسسوا اتحاد دولتنا على قيم الحكمة والعدالة والمحبة وأرسوا قواعد راسخة للأمن والرفاه والاستقرار، لتحقيق تطلعات شعب الإمارات في التنمية والتقدم والازدهار. وها نحن اليوم نسير على خطاهم ونهتدي بمسيرتهم الحافلة بالنجاحات ورؤيتهم الحكيمة لتستمر رحلة الاتحاد في تقدمها نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، ولنثبت للعالم أن الإمارات وطن التسامح والمحبة والسلام وبلد الإنجازات الاستثنائية».

وأضاف سموه: «تسير دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على خُطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، بطموحات تعانق السماء ووفق نهج راسخ نحو التقدم والتطور المستدام وتعزيز مكتسبات الاتحاد التي تحققت، لتتبوأ دولتنا اليوم الريادة في العديد من المجالات».