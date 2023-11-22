شرطة أبوظبي تعزز الوعي الأسري بوقاية الأبناء من التنمر

نفذت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع بالتعاون مع إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي ورشة افتراضية بعنوان دور الأسرة في حماية أبنائها من التنمر الأسري تزامناً مع انطلاق اليوم العالمي لمكافحة كل أشكال العنف والتنمر على مستوى العالم.

وأكد مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، العميد أحمد مسعود المزروعي، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الوعي الأسري للمنتسبين من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش التوعية الأسرية ضمن الجهود المستمرة لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للأبناء وتلبية احتياجاتهم، وتنشئتهم تنشئة سليمة.

وشددت الأخصائية النفسية بشرطة أبوظبي موزه مبارك القبيسي، خلال الورشة على ضرورة دعم ومشاركة الأبناء في مختلف الأنشطة الاجتماعية أو الرياضية وتوعيتهم بأهمية الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها الحديثة سعياً إلى بناء أجيال تنعم بالطمأنينة والأمان والاستقرار النفسي، لافتة إلى أهمية اليقظة الأسرية في مراقبة ومتابعة الأبناء باستمرار، وبيان أهمية الصحبة الصالحة، وتنمية ثقتهم بأنفسهم والتواصل الدائم معهم، فالحوار هو أفضل الحلول لجميع المشاكل.

ويعد التنمر داخل البيت الواحد وبين أحضان الأسرة من أكثر أنواع التنمر، خطورة ويستدعى تأهيل الآباء لمواجهته باستثمار الطاقات والقدرات الخاصة بأبنائهم في برامج وأنشطة رياضية وثقافية وفنية تعود عليهم بالنفع، والتدخل في الوقت الملائم لترشيد السلوكيات، وتعليم الأبناء مهارات التفاوض مع إخوانهم وحل خلافاتهم بطريقة بناءة خالية من العنف.