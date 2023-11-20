رئاسة COP28 تدعو الزوار لاستخدام المواصلات العامة إلى المؤتمر

دعت رئاسة COP28 جميع الضيوف والزائرين إلى استخدام خيارات نقل أكثر استدامة مثل مترو دبي وحافلات النقل العام طوال أسبوعَي المؤتمر، الذي يمتد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.



ويربط الخط الأحمر لمترو دبي كلاً من مطار دبي الدولي، وعدد من الفنادق الكبرى والمعالم السياحية البارزة في المدينة، ويمتد من قلب دبي إلى مدخل مدينة إكسبو، التي سيستضيف فيها COP28 العالم للمشاركة في فعالياته.



يعمل المترو من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 1 صباحاً من اليوم التالي، ويصل أول قطار إلى محطة مترو إكسبو الساعة 05:19 صباحاً، فيما يغادر آخر قطار من محطة مترو إكسبو الساعة 12 منتصف الليل يومياً، ويمكنكم التخطيط لرحلتكم عن طريق الرابط:



https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/public-transport/timetable#DubaiMetro



تم تجهيز محطات المترو بخاصية الرصف اللمسي لتسهيل وصول المكفوفين، كما تم إعداد طرق خالية من الدرجات ومصاعد لتسهيل حركة الكراسي المتحركة في جميع المحطات، وتتوفر مقاعد مخصصة وأماكن للكراسي المتحركة في جميع العربات للركاب المحتاجين إلى المساعدة.



خلال الأيام الثلاثة الأولى من COP28، ستُغلَق بعض الطرق القريبة من مدينة إكسبو دبي بسبب الترتيبات الأمنية الخاصة، وقد تحدث خلال المؤتمر تغييرات وإغلاقات عاجلة دون إشعار مسبق، ولذا نشجع جميع الزائرين على استخدام مترو دبي.



و بالنسبة إلى غير القادرين على استخدام وسائل النقل العام، تتوفر مواقف واسعة لسيارات للمندوبين والضيوف في كل من المنطقتين الزرقاء والخضراء، وستعمل خدمات النقل المجاني المخصصة لأماكن صف السيارات من جميع المواقف، لضمان سير الضيوف مسافةً قصيرة من السيارة إلى البوابة، وذلك بتواتر مرتفع طوال المدة التي ستكون فيها مناطق وقوف السيارات مفتوحة.