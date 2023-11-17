إطلاق برنامج فحص ذكي للسائقين في رأس الخيمة

دشن قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي «برنامج الفحص الذكي للسائقين».

وأكد اللواء النعيمي، أن برنامج الفحص الذكي للسائقين الجديد والمبتكر، يُعد أحدث البرامج الذكية المتقدمة التي صممتها إدارة ترخيص الآليات والسائقين، سعياً لتقييم السائقين خلال عملية (الفحص الخارجي) بطريقة تقنية ذكية تنقل خلالها النتائج إلى النظام وصولاً إلى المتعامل عن طريق «رسالة نصية» في حالة عدم اجتياز الفحص، وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد وتقليل الأخطاء، لافتاً إلى أن شرطة رأس الخيمة، تعمل على تكامل الجهود لضمان كسب رضا المتعامل عن الخدمات المقدمة.

وأشاد بنظام «برنامج الفحص الذكي للسائقين» الذي جاء تعزيزاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، التي ارتكزت على التوسع في تبني أحدث وأفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف رسالتها في تحقيق التنمية والاستدامة.

حضر إطلاق البرنامج نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، العميد جمال أحمد الطير، ومدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإنابة، العقيد صقر بن سلطان القاسمي، وعدد من ضباط الشرطة.

• البرنامج ينقل النتائج إلى المتعامل عبر «رسالة نصية» في حال عدم اجتياز الفحص.